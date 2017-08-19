Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В субботу, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,98 коп до 25,3655 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,07 коп - до 25,6570 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,57 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,65 коп и составляет 29,6115 грн, средний курс продажи вырос - на 0,43 коп до 30,1720 грн. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 9,4 коп и составляет 3,976 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,361 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3655 25,6570 0,3976 0,4361 29,6115 30,1720 Медиана 25,3850 25,6500 0,4135 0,4365 29,6750 30,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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