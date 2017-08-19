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Фонд гарантирования продает залог по кредиту Брокбизнесбанка

19.08.2017 16:46
Продаются права требования по кредиту Брокбизнесбанка, который обеспечен комплексом по производству кож
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту на балансе Брокбизнесбанка, в обеспечение по которому передан комплекс по производству натуральных кож в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Производственные мощности предприятия-заемщика составляют 500 тонн сырья ежемесячно, кроме того, существуют дополнительные резервы для увеличения мощности", - отмечает ФГВФЛ.

В залоге банка есть также недвижимость: нежилые помещения и здания, общей площадью более 30 тыс. кв. м. Объекты залога находятся в Киеве.

На начало февраля этого года задолженность по кредиту составила 132,1 млн грн.

Начальная цена реализации лота - 53,26 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Брокбизнесбанк, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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