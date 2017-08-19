Фонд гарантирования продает залог по кредиту Брокбизнесбанка

Продаются права требования по кредиту Брокбизнесбанка, который обеспечен комплексом по производству кож

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту на балансе Брокбизнесбанка, в обеспечение по которому передан комплекс по производству натуральных кож в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



"Производственные мощности предприятия-заемщика составляют 500 тонн сырья ежемесячно, кроме того, существуют дополнительные резервы для увеличения мощности", - отмечает ФГВФЛ.



В залоге банка есть также недвижимость: нежилые помещения и здания, общей площадью более 30 тыс. кв. м. Объекты залога находятся в Киеве.



На начало февраля этого года задолженность по кредиту составила 132,1 млн грн.



Начальная цена реализации лота - 53,26 млн грн.



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