Фонд гарантирования продает залог по кредиту Брокбизнесбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту на балансе Брокбизнесбанка, в обеспечение по которому передан комплекс по производству натуральных кож в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Производственные мощности предприятия-заемщика составляют 500 тонн сырья ежемесячно, кроме того, существуют дополнительные резервы для увеличения мощности", - отмечает ФГВФЛ.
В залоге банка есть также недвижимость: нежилые помещения и здания, общей площадью более 30 тыс. кв. м. Объекты залога находятся в Киеве.
На начало февраля этого года задолженность по кредиту составила 132,1 млн грн.
Начальная цена реализации лота - 53,26 млн грн.
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