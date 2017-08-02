НБУ признал банк Гефест неплатежеспособным
Национальный банк Украины (НБУ) отнес банк Гефест к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
НБУ отмечает, что банк Гефест не выполнил его требований в части приведения размера регулятивного капитала к размеру не менее 200 млн грн до 11 июля.
Размер регулятивного капитала банка на 31 июля был меньше одной трети от минимального уровня.
Банк Гефест был создан в конце 2013 года. На дату принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами, поскольку фактически не вел никакой деятельности.
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