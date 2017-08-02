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НБУ признал банк Гефест неплатежеспособным

02.08.2017 11:30
Банк Гефест не выполнил требований НБУ в части докапитализации
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) отнес банк Гефест к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ отмечает, что банк Гефест не выполнил его требований в части приведения размера регулятивного капитала к размеру не менее 200 млн грн до 11 июля.

Размер регулятивного капитала банка на 31 июля был меньше одной трети от минимального уровня.

Банк Гефест был создан в конце 2013 года. На дату принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами, поскольку фактически не вел никакой деятельности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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