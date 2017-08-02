10 банков имеют статус проблемных - ФГВФЛ

Из работающих финучреждений около 10 имеют статус проблемных, подсчитали в Фонде гарантирования вкладов

Порядка десяти работающих банков имеют статус проблемных. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью изданию Минфин.



"Сегодня есть ряд банков со статусом проблемности. Их порядка десяти. Названия мы разглашать не можем", - сказала Рекрут.



Она не дала прогноза, сколько банков может быть признано неплатежеспособными из-за невыполнения требования по увеличению уставного капитала до 200 млн грн к 11 июля.



"Мы хотели бы, чтобы никто из банков не перешел в фонд. Мы мониторим ситуацию, но давать прогнозы и называть цифры с нашей стороны было бы некорректно", - добавила сотрудница ФГВФЛ.



Ранее сегодня стало известно, что Национальный банк Украины признал банк Гефест неплатежеспособным из-за невыполнения требований по докапитализации.



На прошлой неделе сообщалось, что количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось до 12.



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