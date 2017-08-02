В банк Гефест ввели временную администрацию

В банк Гефест введена временная администрация сроком на один месяц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в банк Гефест.



Временная администрация вводится сроком на один месяц - по 1 сентября включительно. Администратором фонд назначил Викторию Степанец.



Как сообщает ФГВФЛ на официальной странице в Facebook, временная администрация введена на основании решения Национального банка Украины (НБУ) о признании банка Гефест неплатежеспособным.



НБУ отмечает, что банк Гефест не выполнил его требований в части приведения размера регулятивного капитала к размеру не менее 200 млн грн до 11 июля.



Размер регулятивного капитала банка на 31 июля был меньше одной трети от минимального уровня.



Банк Гефест был создан в конце 2013 года. На дату принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами, поскольку фактически не вел никакой деятельности.



Ранее сегодня сообщалось, что, по подсчетам ФГВФЛ, 10 работающих банков сейчас имеют статус проблемных.



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