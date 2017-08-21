Курсы валют НБУ на 21.08.2017

Нацбанк оставил официальный курс гривни без изменений

На 21 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2549,0401 грн за $100;

2992,5731 грн за 100 евро;

4,2941 грн за 10 руб РФ.



На 19 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2549,0401 грн за $100;

2992,5731 грн за 100 евро;

4,2941 грн за 10 руб РФ.



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