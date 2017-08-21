Официальные курсы банковских металлов на 21.08.2017

Нацбанк Украины установил на 21 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 330164,42 грн;

серебро - 4371,60 грн;

платина - 248531,41 грн;

палладий - 236296,02 грн.

Напомним, на 19 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 330164,42 грн;

серебро - 4371,60 грн;

платина - 248531,41 грн;

палладий - 236296,02 грн.

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