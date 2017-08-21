В НАБУ рассказали, как расследуется дело ПриватБанка

По словам главы НАБУ, дело по ПриватБанку сейчас на особом контроле: есть опасность причинения большого ущерба государству

Решающая стадия в деле о растрате средств ПриватБанка ожидается в сентябре этого года. Об этом заявил в интервью Радио Свобода глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

По его словам, дело по ПриватБанку сейчас на особом контроле: есть опасность причинения большого ущерба государству. "Дело по ПриватБанку сейчас фактически на особом контроле. Потому, что есть большая опасность причинения большого ущерба государству. Потому, что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - два акционера, которые брали на себя эти письменные обязательства. Обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали", - отметил глава НАБУ.

Сытник сообщил, что будет решающая стадия этого дела в сентябре. "Когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет наибольшее противостояние", - считает он.

5 августа Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НБУ, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами банка. По версии следствия, государство понесло убытки в сумме 116,8 млрд грн.

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