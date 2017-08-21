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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

21.08.2017 10:09
В понедельник, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 0,64 коп до 25,3619 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,11 коп - до 25,6548 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,48 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,22 коп и составляет 29,6005 грн, средний курс продажи вырос - на 1,18 коп до 30,1781 грн. Продать евро дороже можно за 29,76 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,4 коп и составляет 3,955 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,364 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,3619

25,6548

0,3955

0,4364

29,6005

30,1781

Медиана

25,4000

25,6500

0,4100

0,4380

29,6500

30,2000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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