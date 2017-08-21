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Объем карточных операций за год вырос почти на треть - НБУ

21.08.2017 10:55
В годовом выражении - по сравнению с первым полугодием 2016 года - объем карточных операций в Украине вырос на 28%
Фото: EPA

Объем операций с платежными картами в Украине за полгода составил более 908 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальной странице в Facebook.

"Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2017 года составило 1,43 млрд шт., а их объем - более 908 млрд грн, и по сравнению с первым полугодием 2016 года выросли, соответственно, на 23% и 28%", - отмечает НБУ.

Регулятор сообщает также, что за полгода доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине увеличилась почти на 3% и составила 38,1%.

За шесть месяцев на 0,9% (свыше 147 тыс. ед.) выросло количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты. Также, согласно сообщению, по состоянию на 1 июля 2017 года сеть платежных терминалов насчитывала более 234 тыс. терминалов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские карты, НБУ, безналичные расчеты
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