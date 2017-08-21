Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 0,87 коп до 25,3597 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,97 коп - до 25,6340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,45 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,03 коп и составляет 29,6130 грн, средний курс продажи упал - на 0,17 коп до 30,1647 грн. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,356 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3597 25,6340 0,3891 0,4356 29,6130 30,1647 Медиана 25,3800 25,6000 0,4100 0,4350 29,6500 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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