Котировки доллара на межбанке опустились до 25,46/25,48

В понедельник, 21 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,47/25,49*, к 12:00 котировки составили 25,46/25,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,40, максимальные - 25,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,43, максимальные - 25,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4307/0,4313, к 12:00 котировки составили 0,4305/0,4311.



Торги по евро начались с котировок 29,9058/29,9217, к 12:00 котировки составили 29,9002/29,9237.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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