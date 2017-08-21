Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

Продлена на год ликвидация Пивденкомбанка и Промэкономбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на один год ликвидацию Пивденкомбанка и Промэкономбанка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.



Ликвидацию Пивденкомбанка продлили до 25 сентября 2018 года, ликвидацию Промэкономбанка - до 7 сентября 2018 года. ФГВФЛ также продлил на указанный срок полномочия ликвидатора указанных банков Марины Славкиной.



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