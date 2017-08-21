Процентные ставки по депозитам выросли
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 21.08.2017, см. Таблицу 1). Повысил доходность своих вкладов банк Конкорд. Опустил стоимость депозитов ПриватБанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла для депозитов периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,06 п.п. до 9,88%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 12,76% годовых. Сбережения сроком 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 12,24% годовых. Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,67% годовых. А вклады сроком свыше года подешевели на 0,08 п.п. до 12,74% годовых. Стоимость депозитов на срок до 1 месяца снизилась на 0,22 п.п. и составляет 8,66% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев выросла на 0,01 п.п. до 2,52% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 3,24% годовых. Упали в цене сбережения на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,55% годовых). Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (1,23%), свыше года (3,56%) и бессрочных сбережений (1,1%).
Средняя процентная ставка в евро выросла по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,30%). Вклады свыше года упали в цене на 0,02 п.п. до 2,62% годовых. Доходность вкладов остальных периодов осталась на прежнем уровне. Бессрочные сбережения предлагают 0,79% годовых, а вклады сроком до 1 месяца - 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,16% годовых. А депозиты периодом от 3 до 6 месяцев предлагают 1,62% годовых.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 21.08.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,67%
|
8,66%
|
9,88%
|
12,24%
|
12,76%
|
12,74%
|
USD
|
1,10%
|
1,23%
|
1,55%
|
2,52%
|
3,24%
|
3,56%
|
EUR
|
0,79%
|
0,95%
|
1,16%
|
1,62%
|
2,30%
|
2,62%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 21.08.17
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