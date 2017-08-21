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Процентные ставки по депозитам выросли

21.08.2017 14:29
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 21.08.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 21.08.2017, см. Таблицу 1). Повысил доходность своих вкладов банк Конкорд. Опустил стоимость депозитов ПриватБанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла для депозитов периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,06 п.п. до 9,88%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 12,76% годовых. Сбережения сроком 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 12,24% годовых. Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,67% годовых. А вклады сроком свыше года подешевели на 0,08 п.п. до 12,74% годовых. Стоимость депозитов на срок до 1 месяца снизилась на 0,22 п.п. и составляет 8,66% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев выросла на 0,01 п.п. до 2,52% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 3,24% годовых. Упали в цене сбережения на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,55% годовых). Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (1,23%), свыше года (3,56%) и бессрочных сбережений (1,1%).

Средняя процентная ставка в евро выросла по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,30%). Вклады свыше года упали в цене на 0,02 п.п. до 2,62% годовых. Доходность вкладов остальных периодов осталась на прежнем уровне. Бессрочные сбережения предлагают 0,79% годовых, а вклады сроком до 1 месяца - 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,16% годовых. А депозиты периодом от 3 до 6 месяцев предлагают 1,62% годовых.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 21.08.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,67%

8,66%

9,88%

12,24%

12,76%

12,74%

USD

1,10%

1,23%

1,55%

2,52%

3,24%

3,56%

EUR

0,79%

0,95%

1,16%

1,62%

2,30%

2,62%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 21.08.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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