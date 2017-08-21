НБУ ужесточил правила выдачи лицензий на перевод средств

Нацбанк ужесточил условия получения небанковскими финучреждениями лицензий на перевод средств

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил условия получения небанковскими финансовыми учреждениями лицензий на перевод средств.



Соответствующие изменения предусмотрены новым положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением правления НБУ N80 от 17 августа.



Прежнее положение, которое было утверждено постановлением правления Национального банка №57 от 26 февраля 2013 года, утратило силу.



Новое положение предусматривает определение перечня условий, при которых НБУ выдает лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий небанковскими финуреждениями, исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и внедрение обязательства небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии.



Вводится требование к небанковским финучреждениям по раскрытию сведений о структуре их собственности и определения порядка предоставления таких сведений, устанавливаются требования к финансовому состоянию небанковских финансовых учреждений, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва.



При этом для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют лицензию на перевод средств, установлен переходный период.



Лицензиатам в течение двух месяцев с даты вступления в силу постановления необходимо представить в Национальный банк Украины анкету и сведения о своей структуре собственности. Небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, сведения о своей структуре собственности в соответствии с этим пунктом не подают.



Также в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления нужно обеспечить приведение своей деятельности, структуры собственности, финансового состояния и деловой репутации в соответствии установленными с требованиями и подать в Национальный банк письменное заверение о соответствии требованиям.



Постановление N80 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.



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