Украинские банки сократили убытки в 40 раз
Платежеспособные банки Украины за январь-июль 2017 года получили 223 млн грн убытка, что в 41,5 раза меньше убытка по итогам января-июля 2016 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В июле платежеспособные банки получили 1,43 млрд грн прибыли.
Доходы банков за январь-июль составили 101,62 млрд грн, что практически соответствует показателю за аналогичный период предыдущего года. При этом, как отмечает НБУ, расходы сократились на 9,03 млрд грн, или 8,1% - до 101,85 млрд грн.
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