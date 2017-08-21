Межбанк закрылся котировками доллара 25,47/25,50

В понедельник, 21 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,47/25,49, к закрытию котировки составили 25,47/25,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,40, максимальные - 25,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,43, максимальные - 25,50.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4307/0,4313, к закрытию котировки составили 0,4315/0,4323.

Торги по евро начались с котировок 29,9058/29,9217, к закрытию котировки составили 30,0265/30,0594.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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