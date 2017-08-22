На счета банков-банкротов в июле поступило более 1,2 млрд грн
В июле на счета ликвидируемых банков поступило 1,257 млрд грн. Из них более 1,02 млрд грн получено от продажи активов, и 224,4 млн грн - от погашения кредитов заемщиками. Еще 7,9 млн грн получено в качестве арендной платы и 2,5 млн грн - от погашения ценных бумаг.
Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, самая большая сумма - 281,2 млн грн поступила от продажи активов в ПАО Банк Финансы и Кредит; в АО Дельта Банк - 253,6 млн грн; в ПАО КБ Надра - 222,7 млн грн.
От погашения кредитов наибольшая сумма - 65,6 млн грн - на счету ОАО Платинум банк; в АО Дельта Банк поступило 42,6 млн грн; в ПАО Банк Финансы и Кредит - 27,9 млн грн.
По итогам семи месяцев этого года, общая сумма поступлений в ликвидируемых банков составила 4,96 млрд грн: 2,45 млрд грн получено от продажи активов, 2,35 млрд грн - от погашения кредитов, 64,5 млн грн - от аренды и 92,1 млн грн от погашения ценных бумаг.
Как сообщалось ранее, до 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются обслуживать свои кредиты.
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