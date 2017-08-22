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На счета банков-банкротов в июле поступило более 1,2 млрд грн

22.08.2017 09:02
По данным Фонда гарантирования вкладов, в июле на счета ликвидируемых банков поступило 1,257 млрд грн

В июле на счета ликвидируемых банков поступило 1,257 млрд грн. Из них более 1,02 млрд грн получено от продажи активов, и 224,4 млн грн - от погашения кредитов заемщиками. Еще 7,9 млн  грн получено в качестве арендной платы и 2,5 млн грн - от погашения ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, самая большая сумма - 281,2 млн грн поступила от продажи активов в ПАО Банк Финансы и Кредит; в АО Дельта Банк - 253,6 млн грн; в ПАО КБ Надра - 222,7 млн грн.

От погашения кредитов наибольшая сумма - 65,6 млн грн - на счету ОАО Платинум банк; в АО Дельта Банк поступило 42,6 млн грн; в ПАО Банк Финансы и Кредит - 27,9 млн грн.

По итогам семи месяцев этого года, общая сумма поступлений в ликвидируемых банков составила 4,96 млрд грн: 2,45 млрд грн получено от продажи активов, 2,35 млрд грн - от погашения кредитов, 64,5 млн грн - от аренды и 92,1 млн грн от погашения ценных бумаг.

Как сообщалось ранее, до 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются обслуживать свои кредиты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банкротство, ФГВФЛ, ликвидация
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