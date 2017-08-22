Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,52 коп до 25,3345 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,70 коп - до 25,6270 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,45 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,85 коп и составляет 29,6815 грн, средний курс продажи вырос - на 7,33 коп до 30,2380 грн. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,7 коп и составляет 3,948 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,367 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3345 25,6270 0,3948 0,4367 29,6815 30,2380 Медиана 25,3500 25,6100 0,4105 0,4365 29,7000 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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