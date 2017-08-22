Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,43 коп до 25,3453 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,23 коп - до 25,6217 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,45 грн, минимальный курс продажи - 25,54 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,57 коп и составляет 29,6987 грн, средний курс продажи вырос - на 7,20 коп до 30,2367 грн. Продать евро дороже можно за 29,92 грн, купить дешевле - за 30,02 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,903 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,357 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3453 25,6217 0,3903 0,4357 29,6987 30,2367 Медиана 25,3500 25,6000 0,4100 0,4350 29,7250 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.