Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,97 коп до 25,3550 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,28 коп - до 25,6445 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,45 грн, минимальный курс продажи - 25,57 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 29,6610 грн, средний курс продажи упал - на 2,42 коп до 30,2125 грн. Продать евро дороже можно за 29,85 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,6 коп и составляет 3,949 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,365 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3550 25,6445 0,3949 0,4365 29,6610 30,2125 Медиана 25,3750 25,6250 0,4110 0,4350 29,7000 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.