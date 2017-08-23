Официальные курсы банковских металлов на 23.08.2017

Нацбанк Украины установил на 23 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326850,78 грн;

серебро - 4331,88 грн;

платина - 249935,73 грн;

палладий - 237718,92 грн.

Напомним, на 22 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328954,72 грн;

серебро - 4330,43 грн;

платина - 250615,20 грн;

палладий - 237130,33 грн.

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