НБУ докапитализировал Расчетный центр
Банк Расчетный центр увеличил уставный капитал на 53,6 млн грн, или на 35%, - до 206,7 млн грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на Национальный банк Украины (НБУ).
"Увеличение уставного капитала банка произошло за счет дополнительных взносов НБУ, в результате его доля в уставном капитале банка увеличилась до 83,5491%", - уточняет НБУ.
До увеличения уставного капитала доля НБУ составляла 77,7897%.
18 августа Укрзалізниця и Расчетный центр подписали соглашение по обслуживанию операций перевозчика с государственными ценными бумагами. По условиям соглашения Расчетный центр гарантирует избежание операционных и финансовых рисков при операциях УЗ с государственными облигациями на украинском финансовом рынке.
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