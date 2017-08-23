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НБУ докапитализировал Расчетный центр

23.08.2017 13:12
Доля Нацбанка в уставном капитале Расчетного центра выросла до 83,5%

Банк Расчетный центр увеличил уставный капитал на 53,6 млн грн, или на 35%, - до 206,7 млн грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на Национальный банк Украины (НБУ).

"Увеличение уставного капитала банка произошло за счет дополнительных взносов НБУ, в результате его доля в уставном капитале банка увеличилась до 83,5491%", - уточняет НБУ.

До увеличения уставного капитала доля НБУ составляла 77,7897%.

18 августа Укрзалізниця и Расчетный центр подписали соглашение по обслуживанию операций перевозчика с государственными ценными бумагами. По условиям соглашения Расчетный центр гарантирует избежание операционных и финансовых рисков при операциях УЗ с государственными облигациями на украинском финансовом рынке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Расчетный центр
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