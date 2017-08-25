Партнер SWIFT прекратил работу с российскими банками

Компания-правообладатель софта для работы в системе SWIFT отказалась от работы с двумя российскими финучреждениями

Глобальная компания - правообладатель программного обеспечения (ПО) для работы со SWIFT Finastra - отказалась работать с российскими банками, находящимися в санкционных списках Запада. Об пишут Ведомости, ссылаясь на источники.



По их словам, софт используют два таких игрока: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в аннексированном Россией Крыму, и Темпбанк, в который введена временная администрация.



Finastra уведомила своего российского дистрибутора Финнет о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа.



Источники уточняют, что в мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT. Банки страны-агрессора используют софт от Finastra и от самого SWIFT, причем вторых - подавляющее большинство. Для международных транзакций альтернативы SWIFT нет.



Finastra на волне ужесточения санкций оценила риски и, обнаружив у себя в партнерах два санкционных банка, решила прекратить с ними сотрудничество, говорят собеседники издания.



Две недели назад СМИ сообщили о том, что Темпбанк отключен от SWIFT, поскольку банк и его топ-менеджмент находятся под санкциями США из-за сотрудничества с Сирией и Ираном. По словам источников Ведомостей, речь шла только о прекращении сотрудничества с Finastra, а не об отключении банка.



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