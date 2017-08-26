В России задержан один из топов банка Жеваго
В Санкт-Петербурге задержан один из руководителей банка Финансы и Кредит Олег Шапкин. Как сообщает МВД страны-агрессора на официальном сайте, Шапкина разыскивает Интерпол за присвоение и растрату.
"24 августа 2017 года в 18.00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - уточняет ведомство.
Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщили о его задержании.
По данным Национального банка Украины (НБУ), совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка Финансы и Кредит составляет около 76%, или 22 млрд грн. Балансовая стоимость активов банка составила 45,1 млрд грн, но оценщики Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценили их в 9,9 млрд (22% от стоимости "на бумаге").
На 1 июля, по данным ФГВФЛ, вкладчикам банка Финансы и Кредит выплатили 9,9 млрд грн компенсаций. Суммарные выплаты составят 10,5 млрд.
На 1 апреля заемщики погасили долги только на 436,7 млн грн, реализация имущества банка принесла 99,3 млн, другие поступления - 238,6 млн грн. Таким образом, выплаты компенсаций осуществлялись прежде всего за счет эмиссионных средств НБУ, который монетизировал гособлигации, предоставленные Минфином
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