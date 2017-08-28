НБУ ослабил гривню на 9 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек

На 28 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2554,5580 грн за $100;

3014,1230 грн за 100 евро;

4,3202 грн за 10 руб РФ.



На 23 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2545,1704 грн за $100;

2995,9201 грн за 100 евро;

4,3110 грн за 10 руб РФ.

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