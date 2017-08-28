Курс продажи наличного евро вырос на 37 копеек

В понедельник, 28 августа, средний курс покупки наличного евро в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 22,78 коп и составляет 29,9145 гр

Средний курс продажи вырос - на 37,07 коп до 30,5820 грн. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 3,10 коп до 25,4010 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,37 коп - до 25,7070 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 12,0 коп и составляет 4,021 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп до 4,389 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,29 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4010 25,7070 0,4021 0,4389 29,9145 30,5820 Медиана 25,4000 25,7000 0,4150 0,4380 30,0000 30,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.