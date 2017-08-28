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Курс продажи наличного евро вырос на 37 копеек

28.08.2017 10:11
В понедельник, 28 августа, средний курс покупки наличного евро в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 22,78 коп и составляет 29,9145 гр

Средний курс продажи вырос - на 37,07 коп до 30,5820 грн. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 3,10 коп до 25,4010 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,37 коп - до 25,7070 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 12,0 коп и составляет 4,021 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп до 4,389 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,29 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,4010

25,7070

0,4021

0,4389

29,9145

30,5820

Медиана

25,4000

25,7000

0,4150

0,4380

30,0000

30,6750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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