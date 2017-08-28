Фонд гарантирования вкладов продаст активы Platinum Bank

ФГВФЛ выставил на торги права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано оборудование действующего автосалона в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредитам компании, в обеспечение по которым передано оборудование действующего автосалона в Одессе. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, актив находится на балансе Platinum Bank.



Залог выставляется на торги впервые с начальной ценой реализации 43,19 млн грн.



"Одним лотом на торги выставлены права требования по двум кредитам. Компания-заемщик не находится в процессе прекращения и ведет хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобилями и легковыми автотранспортными средствами", - сообщает фонд.



На начало июля этого года задолженность по кредитам составила 43,19 млн грн. В обеспечение по договорам переданы товары в обороте и движимое имущество, в том числе автомобили, оборудование, а также автомобильные запчасти и комплектующие.



Аукцион состоится 30 августа в системе ProZorro.Продажи.



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