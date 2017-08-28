Курс продажи наличного евро вырос на 38 копеек

В понедельник, 28 августа, средний курс покупки наличного евро в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 24,57 коп до 29,9323 грн

Средний курс продажи вырос - на 38,27 коп до 30,5940 грн. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 3,37 коп до 25,4037 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,00 коп - до 25,6933 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 3,929 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,378 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,29 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4037 25,6933 0,3929 0,4378 29,9323 30,5940 Медиана 25,4000 25,7000 0,4130 0,4380 30,0000 30,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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