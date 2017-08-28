Курс продажи наличного евро вырос на 38 копеек
Средний курс продажи вырос - на 38,27 коп до 30,5940 грн. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.
Средний курс покупки наличного доллара вырос на 3,37 коп до 25,4037 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,00 коп - до 25,6933 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 3,929 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,378 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,29 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,4037
|
25,6933
|
0,3929
|
0,4378
|
29,9323
|
30,5940
|
Медиана
|
25,4000
|
25,7000
|
0,4130
|
0,4380
|
30,0000
|
30,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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