Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек

В понедельник, 28 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,55/25,58*, к 12:00 котировки составили 25,50/25,52

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,50, максимальные - 25,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,52, максимальные - 25,58.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4357/0,4365, к 12:00 котировки составили 0,4367/0,4376.



Торги по евро начались с котировок 30,5015/30,5374, к 12:00 котировки составили 30,4215/30,4453.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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