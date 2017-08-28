Апекс-банк намерен реорганизоваться в фондового брокера
Акционеры Апекс-банка утвердили вопрос прекращения банковской деятельности. Согласно сообщению пресс-службы Апекс-банка, такое решение было принято 23 августа.
Акционеры также рассмотрели вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
"Прекратить осуществление банковской деятельности Апекс-банка в порядке, определенном ст.2 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года N1985-VIII, без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности, согласно лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельность по торговле ценными бумагами - брокерской и дилерской деятельности)", - сообщает пресс-служба.
Апекс-банк основан в 2009 году. Его акционером является Евгений Кузнецов.
На 1 июля Апекс-банк по размеру общих активов занимал 84 место (174,74 млн грн) среди 90 банков действующих финучреждений по классификации НБУ.
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