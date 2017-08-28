Процентные ставки по депозитам упали
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 28.08.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по валютным вкладам Индустриалбанк и Пиреус. Доходность гривневых сбережений опустил Укргазбанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок до 1 месяца (на 0,22 п.п. до 8,43%). А вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. до 12,69% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,84% годовых. Синхронно опустилась доходность сбережений на период 3 до 6 месяцев и 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 12,22% и до 12,74% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,67% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) не претерпела изменений. Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 1,51% и до 3,20% годовых соответственно). Сбережения на срок свыше года подешевели на 0,02 п.п. до 3,53% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п. снизилась доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев (2,51%) и бессрочных сбережений (1,09%).
Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам сроком до 1 месяца и составляет 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 1 до 3 месяцев снизилась максимально - на 0,09 п.п., и составляет 1,07% годовых. Подешевели и вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 2,27%). Синхронно, на 0,01 п.п. упали в цене вклады периодом от 3 до 6 месяцев (1,61%), свыше года (2,60%) и бессрочные сбережения (0,78%).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 28.08.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,67%
|
8,43%
|
9,84%
|
12,22%
|
12,74%
|
12,69%
|
USD
|
1,09%
|
1,23%
|
1,51%
|
2,51%
|
3,20%
|
3,53%
|
EUR
|
0,78%
|
0,95%
|
1,07%
|
1,61%
|
2,27%
|
2,60%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 28.08.17
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