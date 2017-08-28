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Процентные ставки по депозитам упали

28.08.2017 14:24
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 28.08.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 28.08.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по валютным вкладам Индустриалбанк и Пиреус. Доходность гривневых сбережений опустил Укргазбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок до 1 месяца (на 0,22 п.п. до 8,43%). А вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. до 12,69% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,84% годовых. Синхронно опустилась доходность сбережений на период 3 до 6 месяцев и 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 12,22% и до 12,74% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,67% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) не претерпела изменений. Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 1,51% и до 3,20% годовых соответственно). Сбережения на срок свыше года подешевели на 0,02 п.п. до 3,53% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п. снизилась доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев (2,51%) и бессрочных сбережений (1,09%).

Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам сроком до 1 месяца и составляет 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 1 до 3 месяцев снизилась максимально - на 0,09 п.п., и составляет 1,07% годовых. Подешевели и вклады на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 2,27%). Синхронно, на 0,01 п.п. упали в цене вклады периодом от 3 до 6 месяцев (1,61%), свыше года (2,60%) и бессрочные сбережения (0,78%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 28.08.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,67%

8,43%

9,84%

12,22%

12,74%

12,69%

USD

1,09%

1,23%

1,51%

2,51%

3,20%

3,53%

EUR

0,78%

0,95%

1,07%

1,61%

2,27%

2,60%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 28.08.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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