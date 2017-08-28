К закрытию межбанка доллар подешевел на 7 копеек

В понедельник, 28 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,55/25,58, к закрытию котировки составили 25,485/25,505

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,485, максимальные - 25,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,505, максимальные - 25,58.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4357/0,4365, к закрытию котировки составили 0,4354/0,4360.

Торги по евро начались с котировок 30,5015/30,5374, к закрытию котировки составили 30,4163/30,4402.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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