Курсы валют НБУ на 29.08.2017
29.08.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки
На 29 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2551,5762 грн за $100;
3042,7546 грн за 100 евро;
4,3582 грн за 10 руб РФ.
На 28 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2554,5580 грн за $100;
3014,1230 грн за 100 евро;
4,3202 грн за 10 руб РФ.
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