Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,77 коп до 25,3960 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,53 коп - до 25,6780 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,57 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,77 коп и составляет 30,0500 грн, средний курс продажи вырос - на 8,90 коп до 30,6830 грн. Продать евро дороже можно за 30,25 грн, купить дешевле - за 30,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,5 коп и составляет 4,004 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп до 4,411 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3960 25,6780 0,4004 0,4411 30,0500 30,6830 Медиана 25,4000 25,6700 0,4145 0,4400 30,1000 30,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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