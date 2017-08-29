Группа ICU продала почти 1% Галичфарма
Финансовая группа ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продала на открытом аукционе почти 65 тыс. акций компании Галичфарм (0,76% от уставного капитала предприятия) на сумму 1,01 млн грн.
Пакет акций находился на балансе ликвидируемого банка Финансы и Кредит, сообщает пресс-служба ICU. Аукцион состоялся на бирже ПФТС.
"Это были третьи торги по данному лоту. Стартовая цена лота на начало аукциона находилась на уровне 1,004 млн грн, по итогу торгов акции были проданы с разницей плюс 1% к стартовой цене, по 15,61 грн за штуку, - сообщила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ от 12 сентября 2016 года компания Инвестиционный Капитал Украина, которая входит в группу ICU, включена в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, находящихся в собственности ликвидируемых банков.
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