Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка Старокиевский

Ликвидация Старокиевского банка продлена нагод - до 17 сентября 2018 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжил ликвидацию банка Старокиевский на один год. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение в соответствии с которым продлены сроки осуществления процедуры ликвидации Старокиевского банка на один год до 17 сентября 2018 года включительно", - уточняет пресс-служба фонда.



Аналогичным образом продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.



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