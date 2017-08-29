Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка Старокиевский
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжил ликвидацию банка Старокиевский на один год. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение в соответствии с которым продлены сроки осуществления процедуры ликвидации Старокиевского банка на один год до 17 сентября 2018 года включительно", - уточняет пресс-служба фонда.
Аналогичным образом продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.
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