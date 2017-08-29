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Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка Старокиевский

29.08.2017 11:49
Ликвидация Старокиевского банка продлена нагод - до 17 сентября 2018 года
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжил ликвидацию банка Старокиевский на один год. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение в соответствии с которым продлены сроки осуществления процедуры ликвидации Старокиевского банка на один год до 17 сентября 2018 года включительно", - уточняет пресс-служба фонда.

Аналогичным образом продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов, Старокиевский банк
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