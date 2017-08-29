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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

29.08.2017 12:04
Во вторник, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,88 коп до 25,3848 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,97 коп - до 25,6437 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп и составляет 30,0740 грн, средний курс продажи вырос - на 11,27 коп до 30,7067 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,42 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,919 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,390 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,3848

25,6437

0,3919

0,4390

30,0740

30,7067

Медиана

25,4000

25,6100

0,4100

0,4390

30,1000

30,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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