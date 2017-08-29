Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,88 коп до 25,3848 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,97 коп - до 25,6437 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп и составляет 30,0740 грн, средний курс продажи вырос - на 11,27 коп до 30,7067 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,42 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,919 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,390 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3848 25,6437 0,3919 0,4390 30,0740 30,7067 Медиана 25,4000 25,6100 0,4100 0,4390 30,1000 30,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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