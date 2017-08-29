Котировки доллара на межбанке опустились до 25,425/25,445

Во вторник, 29 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,47/25,49*, к 12:00 котировки составили 25,425/25,445

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,42, максимальные - 25,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,44, максимальные - 25,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4352/0,4361, к 12:00 котировки составили 0,4325/0,4332.



Торги по евро начались с котировок 30,6302/30,6542, к 12:00 котировки составили 30,6701/30,6917.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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