Котировки доллара на межбанке опустились до 25,425/25,445
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,42, максимальные - 25,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,44, максимальные - 25,49.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4352/0,4361, к 12:00 котировки составили 0,4325/0,4332.
Торги по евро начались с котировок 30,6302/30,6542, к 12:00 котировки составили 30,6701/30,6917.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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