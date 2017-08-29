Межбанк закрылся котировками доллара 25,44/25,465

Во вторник, 29 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,47/25,49, к закрытию котировки составили 25,44/25,465

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,42, максимальные - 25,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,44, максимальные - 25,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4352/0,4361, к закрытию котировки составили 0,4324/0,4333.

Торги по евро начались с котировок 30,6302/30,6542, к закрытию котировки составили 30,5992/30,6267.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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