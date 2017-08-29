Банки смогут кредитовать в гривне под залог валюты на счетах
Национальный банк Украины (НБУ) ввел возможность кредитования в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - напоминает НБУ.
Регулятор разрешил выдачу кредитов в таких случаях постановлением N82 от сегодняшнего дня, 29 августа. Постановление вступит в силу 30 августа.
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