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Банки смогут кредитовать в гривне под залог валюты на счетах

29.08.2017 19:25
НБУ сделал возможность выдачу кредитов в гривне под залог валюты на счетах клиентов
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ввел возможность кредитования в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - напоминает НБУ.

Регулятор разрешил выдачу кредитов в таких случаях постановлением N82 от сегодняшнего дня, 29 августа. Постановление вступит в силу 30 августа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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