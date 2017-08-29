Банки смогут кредитовать в гривне под залог валюты на счетах

НБУ сделал возможность выдачу кредитов в гривне под залог валюты на счетах клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) ввел возможность кредитования в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - напоминает НБУ.



Регулятор разрешил выдачу кредитов в таких случаях постановлением N82 от сегодняшнего дня, 29 августа. Постановление вступит в силу 30 августа.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.