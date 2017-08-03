Белорусский претендент на "дочку" Сбербанка отозвал заявку

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал из НБК заявку на покупку "дочки" российского Сбербанка в Украине

Претендент на покупку "дочки" российского Сбербанка в Украине, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, отозвал свою заявку из Нацбанка Украины. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной компании VPCapital, основателем которой является Прокопеня.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО Сбербанк для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа, мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", - сказано в сообщении.

В VPCapital добавили, что их заявка не была отклонена Нацбанком. Кроме того, причиной отзыва заявки не был и возможный отказ НБУ.

В компании также уточнили, что ее заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве заявки не было связано с заявкой Гуцерива и Гусельникова.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины отказал бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в покупке "дочки" российского Сбербанка.

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