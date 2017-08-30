НБУ укрепил гривню на 8 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек

На 30 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2544,0576 грн за $100;

3065,0806 грн за 100 евро;

4,3464 грн за 10 руб РФ.



На 29 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2551,5762 грн за $100;

3042,7546 грн за 100 евро;

4,3582 грн за 10 руб РФ.



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