Россия готовится спасать свой крупнейший частный банк
Центральный банк России принимает экстренные меры для спасения крупнейшего частного банка страны-агрессора - банка Открытие. Как пишет Bloomberg, это финучреждение будет поглощено фондом, созданным для того, чтобы центробанк мог осуществлять спасение без частных инвесторов.
Агентство отмечает, что банковская система России по-прежнему терпит последствия спада, который закончилась в конце прошлого года. При этом сохранение доверия к банковской системе - основной приоритет перед президентскими выборами в марте 2018 года.
За последние три года банк Открытие поглотил других кредиторов, а также пенсионный фонд и страховщика. В результате центробанк внес его в перечень системно важных финучреждений.
В июне банк столкнулся с оттоком депозитов, который ускорился после снижения рейтинга. В следующем месяце клиенты сняли со счетов $7,4 млрд.
По данным Bloomberg, центробанк получит, по меньшей мере, 75% акций Открытия. Он готов списать субординированный долг финучреждения или конвертировать его в акции, если коэффициент достаточности капитала банка не будет ниже разрешенного минимального уровня. Долг Открытия составляет около $1,2 млрд.
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