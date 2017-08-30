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Россия готовится спасать свой крупнейший частный банк

30.08.2017 17:30
Центробанк страны-агрессора предпринимает экстренные меры для спасения банка Открытие
Фото: ciriuc.ru

Центральный банк России принимает экстренные меры для спасения крупнейшего частного банка страны-агрессора - банка Открытие. Как пишет Bloomberg, это финучреждение будет поглощено фондом, созданным для того, чтобы центробанк мог осуществлять спасение без частных инвесторов.

Агентство отмечает, что банковская система России по-прежнему терпит последствия спада, который закончилась в конце прошлого года. При этом сохранение доверия к банковской системе - основной приоритет перед президентскими выборами в марте 2018 года.

За последние три года банк Открытие поглотил других кредиторов, а также пенсионный фонд и страховщика. В результате центробанк внес его в перечень системно важных финучреждений.

В июне банк столкнулся с оттоком депозитов, который ускорился после снижения рейтинга. В следующем месяце клиенты сняли со счетов $7,4 млрд.

По данным Bloomberg, центробанк получит, по меньшей мере, 75% акций Открытия. Он готов списать субординированный долг финучреждения или конвертировать его в акции, если коэффициент достаточности капитала банка не будет ниже разрешенного минимального уровня. Долг Открытия составляет около $1,2 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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