Фонд гарантирования вкладов ищет инвестора для банка Гефест

ФГВФЛ ищет инвестора для выведения с рынка неплатежеспособного банка Гефест

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ищет квалифицированных лиц, которые заинтересованы поучаствовать в выводе неплатежеспособного банка Гефест с рынка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Фонд предлагает ликвидацию банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка либо отчуждение всех или части активов и обязательств банкрота в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией. Предлагается также создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка; или же продажа неплатежеспособного банка инвестору.



Сумма средств физических лиц, которую может возместить ФГВФЛ, на 2 августа равна нулю.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.