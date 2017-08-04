 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фонд гарантирования вкладов ищет инвестора для банка Гефест

04.08.2017 18:45
ФГВФЛ ищет инвестора для выведения с рынка неплатежеспособного банка Гефест
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ищет квалифицированных лиц, которые заинтересованы поучаствовать в выводе неплатежеспособного банка Гефест с рынка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Фонд предлагает ликвидацию банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка либо отчуждение всех или части активов и обязательств банкрота в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией. Предлагается также создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка; или же продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Сумма средств физических лиц, которую может возместить ФГВФЛ, на 2 августа равна нулю.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров