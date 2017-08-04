Фонд гарантирования вкладов ищет инвестора для банка Гефест
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ищет квалифицированных лиц, которые заинтересованы поучаствовать в выводе неплатежеспособного банка Гефест с рынка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Фонд предлагает ликвидацию банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка либо отчуждение всех или части активов и обязательств банкрота в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией. Предлагается также создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка; или же продажа неплатежеспособного банка инвестору.
Сумма средств физических лиц, которую может возместить ФГВФЛ, на 2 августа равна нулю.
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