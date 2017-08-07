ПриватБанк как активный пользователь интернет-рекламы

В банке поделились успехами продвижения через СРА-канал admitad

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ПриватБанк занимает 1 место среди других банков Украины, являясь гигантом финансовой сферы и технологий. Каждый житель Украины знает о сервисах и возможностях, которые предлагает ПриватБанк.



Анна Бут - руководитель партнерской программы ПриватБанка, с высоты своего опыта (а это более 13 лет), с радостью согласилась поделиться успехами продвижения банка через СРА-канал и каких результатов удалось достигнуть.



Расскажите о вашем идеальном клиенте.



Мы стараемся предоставлять услуги практически по любым запросам клиента, наш продукт может одновременно сочетать в себе несколько функций, а именно: дебетную, кредитную, депозитную, бонусную и даже зарплатную :) Таким образом, мы предлагаем универсальный продукт, подходящий любому клиенту. Наша система позволяет оформить карты практически для каждого клиента, который, конечно, еще не является владельцем данной услуги. Могу сказать - любой гражданин Украины, который желает получить карту, для нас идеален.



Ваша система кредитования, какая она?



Регионально мы сотрудничаем со всеми жителями Украины. Наш возрастной таргетинг от 16 до 69 лет. Минимальные требования к портрету клиента для предоставления финансовых услуг достаточно низкие, поэтому каждый житель страны может стать нашим потенциальным клиентом.



Чем чаще всего интересуется клиент?



Основным запросом является кредитный лимит. Да, конечно, клиентов по ту сторону экрана интересует финансирование его целей. Вот и выдалась отличная возможность сообщить, что ПриватБанк возобновил активное кредитование, количество клиентов с максимальным лимитом на карте теперь будет увеличено. Каждому, конечно же, индивидуально!



Почему вы решили использовать СРА-сеть?



Сейчас интернет-ресурсы связывают все сферы нашей жизни. Это давно не новость. Не выходя из дома можно совершать заказы тех или иных товаров и услуг. ПриватБанк и интернет-банкинг Приват24 предоставляя финансовые услуги, позволяют совершать различные операции через ПК или смартфон. Благодаря СРА мы можем увеличить не только гибкость нашей системы, но и сообщаем об этом нашим клиентам.



С чего началось продвижение вашего продукта?



Как у любой компании, у ПриватБанка также есть своя бизнес-стратегия, которая в данном случае напрямую заключается в привлечении новых клиентов. В ноябре 2016 года ПриватБанк запустил партнерскую программу в сети admitad.



Для большего удобства работы, мы расширили ассортимент предлагаемых продуктов для СРА-канала. Таким образом, в портфеле ПриватБанка сейчас есть несколько разновидностей карт: от карт на повседневные цели, до карт класса Premium.



Какие условия вашей партнерской программы в admitad?



Мы постоянно пытаемся быть в курсе инноваций и технических трендов в банковском сегменте. Наш сall-центр насчитывает более 4000 сотрудников, которые мотивированы дополнительными бонусами и премиями, что позволяет увеличить конверт наших партнеров (вебмастеров). Прошла акция для вебмастеров - ПриватМания, по результатам которой выплачены крупные денежные призы. Данная акция прошла успешно среди вебмастеров, что стимулирует нас создавать подобные рекламные кампании. Также, мы создаем гибкую бонусную систему и проводим различные конкурсы.



Какие источники трафика были разрешены для привлечения клиентов?



ПриватБанк предоставил вебмастерам широкий выбор источников для привлечения клиента. Конечно же, основной упор был сделан на: контекстную рекламу, финансовые витрины, контентные проекты, социальные сети, в меньше мере e-mail рассылки и youtube.



Мы открыты к общению с вебмастерами и всегда рады обсудить новые идеи для привлечения клиентов. Возможны индивидуальные инструменты привлечения трафика, который можно обсудить через личного менеджера.



Наблюдается ли рост направления?



В 2017 количество банков, которые начали интересоваться каналом привлечения клиентов по модели CPA, увеличилось в два раза.



Мы, ПриватБанк, не исключение. С самого старта нашей партнерской программы в аdmitad этот канал привлек более 10 000 клиентов за первый квартал.



Анализируя второй квартал 2017 года, можно отметить, что вебмастерам очень интересная наша партнерская программа в аdmitad по нескольким причинам: узнаваемость бренда, высокий % подтвержденных лидов, а также размер выплат.



Какие прогнозы на 2018 год?



В планах у нас заложены миллионы, готовы их выплачивать без дополнительных согласований :) Также, хотим запустить несколько новых продуктов, что позволит вебмастерам расширять таргетинг не только по ГЕО\ полу\возрасту\уровню заработной платы, но и по интересам.



Хотим запустить несколько масштабных акций, как индивидуальных (повышение выплаты, запуск бонусной шкалы), так и различные совместные акции (подобные нашей акции с MasterCard). Такие активности положительно влияют на лояльность вебмастеров.



Конкуренция среди банков/МФО, которые покупают лиды, безусловно увеличиться и я уверена, что мы будем лидировать, как среди вебмастеров, так и среди наших клиентов.



Можете отметить основные преимущества работы с admitad? Отличия от других СРА-сетей?



С компанией admitad мы работаем уже почти год. За это время мы смогли значительно увеличить продажи не затрачивая времени на собственную Интернет-маркетинговую кампанию. Мы занимались улучшением и развитием Интернет-банкинга и других сервисов, которыми так активно пользуется пол-Украины, в то время, как admitad находил для нас новых клиентов.



Могу выделить ряд преимуществ:

- крупная сеть, есть огромный выбор партнеров для работы;

- успешные кейсы в работе, а также опыт других стран, различные виды трафика;

- высокое качество сервиса как для рекламодателей, так и для вебмастеров;

- гибкая система работы.



Менеджер, который занимается развитием нашего проекта партнерской программы ПриватБанк, настоящий профессионал. Все вопросы с вебмастерами решались через него: их привлечение к нашей партнерской программе, контроль качества трафика и соблюдения условий сотрудничества с банком, обеспечивая, правильный выбор клиенту.



Оправдались ли ваши ожидания?



Смело могу ответить, что да! Мы не отвлекались на рекламу - это делали партнеры admitad. За данный период нам удалось привлечь новых клиентов. Уже на первый этапах работы были заметны значительные изменения. Планируем развивать и укреплять наше сотрудничество.