Межбанк открылся котировками доллара 25,82/25,84

В понедельник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,82/25,84 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4298/0,4306.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 30,4237/30,4446.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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