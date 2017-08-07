Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,00 коп - до 25,9337 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,75 грн, минимальный курс продажи - 25,82 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,50 коп и составляет 30,1090 грн, средний курс продажи упал - на 17,73 коп до 30,6810 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,45 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп до 4,344 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,6807
|
25,9337
|
0,3922
|
0,4344
|
30,1090
|
30,6810
|
Медиана
|
25,7000
|
25,9500
|
0,4100
|
0,4340
|
30,1100
|
30,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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