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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

07.08.2017 12:19
В понедельник, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,80 коп до 25,6807 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,00 коп - до 25,9337 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,75 грн, минимальный курс продажи - 25,82 грн.

Средний курс покупки евро упал  на 14,50 коп и составляет 30,1090 грн, средний курс продажи упал - на 17,73 коп до 30,6810 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп до 4,344 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,6807

25,9337

0,3922

0,4344

30,1090

30,6810

Медиана

25,7000

25,9500

0,4100

0,4340

30,1100

30,7000

 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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