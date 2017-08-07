Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,80 коп до 25,6807 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,00 коп - до 25,9337 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,75 грн, минимальный курс продажи - 25,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,50 коп и составляет 30,1090 грн, средний курс продажи упал - на 17,73 коп до 30,6810 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп до 4,344 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6807 25,9337 0,3922 0,4344 30,1090 30,6810 Медиана 25,7000 25,9500 0,4100 0,4340 30,1100 30,7000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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