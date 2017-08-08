Официальные курсы банковских металлов на 8.08.2017

Нацбанк Украины установил на 8 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324374,13 грн;

серебро - 4159,11 грн;

платина - 249082,20 грн;

палладий - 227938,58 грн.

Напомним, на 7 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328023,84 грн;

серебро - 4315,76 грн;

платина - 247058,06 грн;

палладий - 231293,89 грн.

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