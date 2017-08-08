Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,10 коп до 25,6297 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,90 коп - до 25,8847 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,23 коп и составляет 30,0567 грн, средний курс продажи упал - на 6,07 коп до 30,6203 грн. Продать евро дороже можно за 30,21 грн, купить дешевле - за 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,338 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6297 25,8847 0,3902 0,4338 30,0567 30,6203 Медиана 25,6500 25,9000 0,4100 0,4340 30,0900 30,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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