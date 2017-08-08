Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,90 коп - до 25,8847 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,78 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,23 коп и составляет 30,0567 грн, средний курс продажи упал - на 6,07 коп до 30,6203 грн. Продать евро дороже можно за 30,21 грн, купить дешевле - за 30,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,338 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,6297
|
25,8847
|
0,3902
|
0,4338
|
30,0567
|
30,6203
|
Медиана
|
25,6500
|
25,9000
|
0,4100
|
0,4340
|
30,0900
|
30,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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